В Україні хочуть змінити перелік осіб, які не підпадають під мобілізацію

В Україні можуть змінити перелік освітян і студентів, які не підлягають мобілізації. Також урядовці хочуть обмежити вік студентів профтехів і коледжів, які можуть претендувати на відстрочку.

Незабаром на розгляд Верховної Ради мають винести урядовий законопроєкт щодо змін у мобілізації студентів та педагогів. За словами міністра освіти Оксена Лісового, він покликаний зменшити ризики використання освіти як способу ухилення від мобілізації, передає 24 Канал.

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Як планують мобілізувати студент і педагогів

Урядовці пропонують, аби відстрочку від мобілізації отримували ті, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку, вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі. Також чиновники хочуть виключити із чинного законодавства права на відстрочки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти.

Відповідно до законопроєкту, мобілізації не підлягатимуть:

учні ПТУ та студенти коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку;

студенти університетів, які вперше здобувають освіту на певному рівні;

докторанти, інтерни та лікарі-резиденти, які вперше навчаються на відповідному рівні;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють щонайменше на 0,75 ставки в закладах вищої, фахової передвищої, профтех, загальної середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах;

педагоги позашкільної освіти, які керують гуртками, якщо вони були працевлаштовані на основній роботі до початку 2025 року. Йдеться про еколого-натуралістичні, науково-технічні, дослідницько-експериментальні та військово-патріотичні гуртки.

Водночас відстрочку не зможуть отримати чоловіки віком понад 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, а також ті, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року.