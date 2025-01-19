Чи можуть мобілізувати студента в Україні

Для студентів, які здобувають першу вищу освіту, мобілізація в Україні не передбачена. Однак є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану.

Також деякі студенти можуть виїжджати за межі України, якщо вони виконують умови перетину кордону. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яких студентів не можуть мобілізувати

Згідно з новим законом, право на відстрочку мають здобувачі освіти, які здобувають вищий за попередньо здобутий рівень. Це стосується студентів, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра".

У такому випадку мобілізувати не можуть:

студентів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранти (бюджет чи контракт), які навчаються за денною або дуальною формою .

. докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Варто зазначити! Здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку. Також таке право втрачають студенти, які здобувають другу або третю аспірантуру.

Що потрібно студенту, щоб отримати відстрочку

Довідку про навчання, яка дає право на відстрочку, можна отримати в своєму навчальному закладі. Вона повинна мати гербову печатку і бути виданою спеціально для конкретного ТЦК і СП. У довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою та прописано дату завершення навчання.

Вже в ТЦК згідно з цією довідкою студенту можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться й додаткові документи, наприклад паспорта та ідентифікаційного коду.

Рішення про надання відстрочки здобувачу освіти потрібно зберігати і показувати на вимогу працівників ТЦК в майбутньому. Іноді також можуть бути перевірені підстави для продовження відстрочки.

Важливо! Студенти і випускники медичних і фармацевтичних спеціальностей (чоловіки і жінки) є військовозобов'язаними. Тому вони мають стати на військовий облік. Однак жінок можуть мобілізувати лише за власним бажанням.

Що потрібно знати про виїзд студентів за кордон

Студенти, які мають відстрочку під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон. Для цього треба:

мати вік від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

здобувати освіту на денній формі навчання;

навчатися на бакалавра будь-якого фаху або ж на магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Документи, які знадобляться здобувачеві освіти для виїзду за кордон:

е-квиток студента;

завірена копія договор з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК;

довідка від навчального закладу про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Яких студентів можуть призвати

Деякі студенти не мають права на відстрочку, а тому можуть бути мобілізовані. Це:

студенти, які навчаються заочно;

чоловіки, хто здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявний.

Також варто додати, що якщо студент не підтвердить своє право на відстрочку у зв'язку з навчанням, йому можуть видати повістку. Натомість якщо студент добровільно погоджується піти до війська, то його мобілізація бцде законною.

Нагадаємо, з 2025 року у вишах запровадять базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Студентів залучатимуть до навчань із вересня. БЗВП складається з теоретичного та практичного курсів. Теоретичний курс обов'язковий для всіх студентів, а практичний проходитимуть тільки чоловіки, які придатні до служби.