Чи можлива мобілізація студентів у травні: відповідь адвоката

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Дехто із військовозобов'язаних може отримати відстрочку від служби.

Чи можуть у травні мобілізувати студентів, передає 24 Канал із посиланням на коментар адвоката Романа Сімутіна для "УНІАН".

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Чи мобілізують студентів у травні

В Україні студенти, аспіранти, докторанти мають право на звільнення від військової служби за умови, якщо здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою, у тому числі дистанційно.

За словами Романа Сімутіна, якщо не буде змін у законодавстві, то студенти у травні не будуть підлягати мобілізації.

Урядовий законопроєкт (№13193 – 25 Канал) передбачає скорочення категорій студентів, які мають право на відстрочку, але втілення положень документа в життя, я думаю, точно не станеться з 1 травня,

– пояснив адвокат.

Що ж до аспірантів, кандидатів на докторський ступінь і викладачів, то їх також не будуть призивати на службу.

Але водночас очікуються додаткові перевірки аспірантів. Зокрема, вони будуть змушені скласти іспит з англійської мови.

Це відбуватиметься на тлі заяв, що в Україні планується серйозне скорочення кількості аспірантів.