Мобілізація в Україні: чи можуть призвати студентів та аспірантів

Через тривалу агресію Росії проти України все більшій кількості людей доводиться ставати на захист нашої держави. Однак не всі громадяни підлягають призову. Експерт пояснив, чи стосуються ці винятки тих, хто отримує вищу освіту під час війни.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, як в Україні працюють закони у випадку з мобілізацією студентів. Про це інформує 24 Канал.

До теми Загальна мобілізація: які лікарі проводять огляд під час ВЛК

Чи підлягають студенти та аспіранти призову

Правозахисник заявив, що аспірантів та студентів не можна мобілізувати, бо вони мають відстрочку. При цьому вона є правом тих, хто навчається у вишах, а не абсолютом. Тому студенти, аспіранти та навіть докторанти можуть піти служити тільки за власним бажанням.

Для цього їм потрібно завітати до ТЦК та СП й написати заяву про своє бажання та готовність стати добровольцем. Тоді вони зможуть позбавитися відстрочки та мобілізуватися або укласти контракт зі ЗСУ. Юрчак нагадав про велику кількість таких випадків та наголосив, що ніхто не може заборонити людині захищати батьківщину.

Чи можна роздавати повістки студентам

За словами адвоката, право на відстрочку не дає імунітету від повісток. Якщо студенти їх отримають, то вони мають прийти до ТЦК та СП.

Там їм потрібно буде уточнити дані, перевірити документи, надати довідку про зарахування до вишу та у добровільній формі написати заяву про відстрочку. Юрчак додав, що зазвичай перед отриманням відстрочки треба пройти військово-лікарняну комісію.

Для отримання відстрочки студенти мають здобувати освіту за денною або дуальною формою навчання. На заочників вона не поширюється.

Варто зауважити, що чоловіки тимчасово втрачають право на відстрочку під час вступу до магістратури, аспірантури чи докторантури. Бо вони отримують статус абітурієнта, доки їх не зарахують до вишу. Тож їм у цей період теж можуть вручити повістку.

Останні новини про мобілізацію