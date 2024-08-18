Деякі студенти втратили відстрочку: коли чоловіки не зможуть уникнути мобілізації

Новий закон про мобілізацію передбачає, що не всі студенти можуть уникнути мобілізації. Адже втратили відстрочку від призову ті, хто здобуває рівень освіти такий, як попередній, або нижчий.

У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 18 травня 2024 року прописано, які категорії осіб мають право на відстрочку, пише 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку

Згідно з новим законом про мобілізацію, призову на військову службу не підлягають ті, хто здобуває денну або дуальну форму освіти:

професійну

професійно-технічну

фахову передвищу

вищу.

Однак відстрочку отримують тільки ті, хто здобуває рівень освіти вищий за отриманий попередній. Також відстрочку мають ті студенти, які навчаються в докторантурі та інтернатурі.

До речі, у міністерстві проаналізували кількість студентів старше 25 років, які навчались до воєнного стану та після. У Міністерстві освіти та науки України заявили, що орієнтовно 200 тисяч чоловіків мобілізаційного віку вступають у виші для фіктивного навчання.

Чоловіки навчаються на різних рівнях освіти: бакалаврат, магістратуру, навіть здобувають фахову передвищу освіту.