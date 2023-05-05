Чи можуть мобілізувати студента, аспіранта, докторанта: юрист назвав єдину умову

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповідаємо вам, за якої умови можуть призвати до війська студента, аспіранта або докторанта.

Пролити світло на це питання допоміг юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він зауважив, що попри відстрочку від служби, студентів, аспірантів або докторантів таки можуть призивати. Але є одне суттєве "але".

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За яких умов можуть призвати

За словами Владислава Юрчака, призвати їх можуть винятково за власним бажанням. Юрист зазначив, що військовозобов'язаний чоловік може добровільно мобілізуватися. І це рішення він може ухвалити попри те, що має відстрочку у виші або коледжі.

Він додав, що таких випадків в Україні дуже багато. І слід розуміти, що ніхто не може зупинити людину, яка виявила бажання йти та боронити рідну країну від російських загарбників.

Відстрочка від мобілізації студентів є швидше їхнім правом, а не якимось абсолютом, а тому в разі, коли особа виявляє добровільну згоду на її мобілізацію, то таку особу можуть мобілізувати,

– заспокоює експерт.

Що потрібно зробити для тих, хто прагне позбутися відстрочки? Необхідно навідатися до ТЦК і СП, а також написати заяву про те, що ви бажаєте та готові поповнити лави добровольців. Після цього вас можуть мобілізувати або ж запропонувати укласти контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, на які категорії студентів поширюється відстрочка від мобілізації. Як ви вже зрозуміли, стосується вона далеко не всіх.

Хто зі студентів може отримати відстрочку

Юрист Владислав Юрчак послався на чинне законодавство. Він зазначив, що студенти українських вишів та учні коледжів мають право на відстрочку. Але для цього вони повинні здобувати освіту або на денній, або на дуальній формі навчання.

Відстрочка від мобілізації поширюється на:

здобувачів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Натомість на тих студентів, які здобувають освіту на заочній формі, не поширюється відстрочка від мобілізації.