Бронювання священників: чи визнали церкви УПЦ МП критично важливими релігійними організаціями

В Україні визначили релігійні організації, які мають право бронювати священнослужителів від мобілізації. У затвердженому списку опинився й монастир Російської православної церкви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо".

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Які релігійні організації визначили критично важливими

Перелік критично важливих релігійних організацій формували на основі офіційно зареєстрованих в Україні станом на 26 грудня 2024 року – саме тоді набула чинності постанова, яка дозволяє бронювання священників. У списку опинилося 30 148 організацій, однак під час перевірки значну частину виключили.

Начальник відділу у справах релігії ДЕСС В'ячеслав Горшков пояснив, що з переліку виключили всі релігійні організації, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях – незалежно від їхньої конфесійної належності.

Ще одним важливим питанням стало чи потрапили до переліку критично важливих церкви УПЦ МП.

Одним з критеріїв внесення до Переліку є те, що релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена,

– сказав Горшков.

Водночас, за його словами, цей критерій можна застосувати тільки після того, як буде проведене дослідження і ця організація офіційно буде визнана афілійованою.

Натомість є інший критерій: у переліку можуть бути лише організації, статут (положення) яких не втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації. А статути великої кількості релігійних організацій Української православної церкви втратили чинність в частині назви, тож вони не можуть бути внесені до цього переліку,

– пояснив начальник відділу у справах релігії ДЕСС.

Відомо, що до Переліку релігійних організацій потрапили чотири релігійні громади Російської православної старообрядницької церкви та "Релігійна громада "Свято-Іоанівській монастир" Російської православної церкви за кордоном, що у Шевченківському районі Києва.