Відстрочка від мобілізації для священнослужителів: як її отримати

В Україні затвердили перелік критично важливих релігійних організацій. Це дозволяє бронювати священнослужителів для духовної підтримки населення під час воєнного стану.

Як отримати бронь священникам Щоб забронювати від мобілізації своїх працівників, релігійні установи мають надати ДЕСС:

підтвердження працевлаштування священнослужителів;

підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів);

інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання за встановленою Мінцифри формою;

Тим часом у командуванні Сухопутних військ наголосили, що поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів. Водночас підкреслили, що процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.