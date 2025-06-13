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24 Канал Новини України Відстрочка від мобілізації для священнослужителів: як її отримати
13 червня, 08:38
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Відстрочка від мобілізації для священнослужителів: як її отримати

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • В Україні затвердили перелік критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювати священнослужителів під час воєнного стану.
  • Командування Сухопутних військ підкреслило, що бронювання священнослужителів не повинно заважати комплектуванню військових формувань.

В Україні затвердили перелік критично важливих релігійних організацій. Це дозволяє бронювати священнослужителів для духовної підтримки населення під час воєнного стану.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала 7736 релігійних установ критичними, працівники яких мають право на бронювання, передає 24 Канал.

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  • підтвердження працевлаштування священнослужителів;
  • підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;
  • штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів);
  • інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання за встановленою Мінцифри формою;

Тим часом у командуванні Сухопутних військ наголосили, що поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів. Водночас підкреслили, що процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.