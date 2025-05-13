Чи можуть мобілізувати чоловіка після 50 років: повне пояснення

Згідно з чинним законодавством України, призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Фактично це означає, що українці, старші за 50 років, також можуть бути мобілізовані.

Про те, чи як відбувається мобілізація та які нюанси щодо призову варто знати, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чи мобілізують чоловіків 50+

Верховна Рада в квітні 2024 року ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації".

Цей закон:

надав громадянам віком від 40 до 55 років можливість реалізувати свій конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини;



врегулював питання призову на військову службу приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності;



посилив соціальні гарантії для військовозобов'язаних;



встановив недопущення зменшення соціальних гарантій офіцерам запасу, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади;



покращив комплектування ЗСУ, Національної гвардії України та інших військових формувань резервістами;



уточнив порядок виконання військово-транспортного обов'язку;



спростив порядок отримання дозволу на роботу з державною таємницею та надав громадянам України допуск до державної таємниці у разі виникнення кризової ситуації, оголошення рішення про проведення мобілізації або запровадження правового режиму воєнного стану.

За законом, чоловіки віком від 50 до 60 років в Україні зобов'язані виконувати ті самі вимоги, що й інші військовозобов'язані.

Вони повинні оновлювати свої військово-облікові дані, повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд, а також завжди мати при собі відповідні документи та пред'являти їх на вимогу правоохоронців. У разі неявки за повісткою або відмови проходити військово-лікарську комісію, на них також поширюються адміністративні штрафи, передбачені законодавством.

До слова, раніше заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак коментувала, що військовозобов'язані цієї категорії стають водіями, логістами та тиловиками. Вона підкреслила, що не бачила особисто випадків відправлення громадян 50+ на "безпосередньо бойові посади".