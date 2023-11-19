Повістка прикріплена до квитанції за комуналку: чи законний такий спосіб сповіщення

У деяких містах України, в тому числі й в столиці, повістки почали прикріпляти до платіжок за комунальні послуги. Адвокат пояснив, наскільки законним є такий спосіб сповіщення.

Також він розповів, що буде у разі ігнорування такого запрошення до ТЦК. Адвокат наголосив, що перш за все важко довести, що людина отримала повістку.

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Квитанція з повісткою

Адвокат Андрій Межирицький, який, зокрема, спеціалізується на темі мобілізації, розповів, що такий спосіб сповіщення є цілком законним. Повістку вручити може й працівник ЖЕКу за вказівкою місцевого ТЦК.

Відповідно, найімовірніше, ТЦК попросив у ЖЕКу інформацію щодо військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК. Після цього було сформовано повістки на цих осіб, їх передали ЖЕКу з вимогою вручити,

– розповів адвокат.

Як пояснює Межирицький, працівники розуміють, що до них можуть застосувати ситу у разі вручення особисто. Тому вони виконують доручення ТЦК незвичним способом – прикріплюють повістку до квитанції.

Однак у законі відповідної опції не прописано. Довести, що вручення повістки належним чином можливо лише у випадку, коли там стоїть підпис особи. Окрім цього, невідомо, хто міг оплатити комунальні послуги.

Повістка "на коліні"

У Полтавському ТЦК наголосили, що зовсім не важливо, де і яким чином виписана повістка. Головне, щоб містила основні відомості, підпис начальника ТЦК і печатку.

У законі не регламентовано чітке місце, де має бути оформлена повістка. Вона може бути вручена як за місцем проживання, так і за місцем роботи, і на блокпосту, і будь-де в населеному пункті. Видати її можуть не лише працівники ТЦК, а й виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за відповідним розпорядженням.

Якщо повістка оформлена правильно, то оскаржувати її немає сенсу.