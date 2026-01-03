Мобілізація в Україні з 1 січня: кого з чоловіків 50+ років можуть призвати до війська

Граничний призовний вік в Україні – 60 років. Відтак чоловіків, старших за 50 років теж можуть мобілізувати за певними правилами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Як відбувається мобілізація чоловіків 50 років і старших?

Чоловіки, яким виповнилося 50 років ще підлягають мобілізації на загальних підставах. Їм надсилають повістку, після якої військовозобов'язаний має з'явитися до територіального центру комплектування й пройти медичний огляд. Працівники ТЦК надалі ухвалюють рішення про призов такого громадянина.

При ухваленні рішення про те, де може служити чоловік віком 50+років, враховується його стан здоров'я, попит на військово-облікову спеціальність. Мобілізувати такого громадянина можуть, якщо в нього немає законних підстав для відстрочки або бронювання. Якщо його спеціальність потрібна в Збройних Силах України, то його призвати.

Чоловіків такого віку не обов'язково відправляють служити в тилові підрозділи. Старші військовозобов'язані часто проходять службу в групах забезпечення та тилових структурах. Саме там з огляду на вік та стан здоров'я вони будуть більш корисні.

Зазначимо! Чоловіків 50+ років так само не призивають за умови наявності відстрочки чи бронювання.

Додамо, що за власним бажанням до війська можуть долучитися й чоловіки 60 років. Вони можуть підписати контракт та служити навіть попри те, що цей вік вже не призовний.

Які зміни є в процесі мобілізації у 2026 році?