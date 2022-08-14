Кого зараз бракує в армії, а кого вже набрали: Костенко назвав спеціальності

В Україні планують продовжити воєнний стан, а разом із ним – мобілізацію. Розповідаємо, які спеціальності зараз найбільш необхідні у ЗСУ та кого шукають для комплектування військових частин.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко розповів, яких спеціальностей бракує в армії. Їх, пояснив він, набирають під час мобілізації у першу чергу.

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Набирають не за кількістю, а за спеціальністю

За словами Костенка, наразі дещо змінилась система комплектування ЗСУ. Якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю. Щоб там були усі ті, хто може знадобитись.

Для прикладу він навів потребу у наборі механіків-водіїв танків, а також навідників-операторів танків. І припустимо, що в такому випадку до територіальних центрів комплектування приходить медик, який раніше був в армії. Останніх, зауважив Костенко, вистачає. Тож його можуть попросити зачекати, коли виникне потреба.

Водночас є людина, яка вже служила в армії танкістом. Припустимо, зараз вона не дуже хоче йти служити, але вона потрібна. Тому їй дають повістку та забирають на службу,

– зауважив він.

Піхотинців зараз не набирають

Він також додав, що наразі більш ніж достатньо піхотинців. Тож їхній набір наразі на паузі. Натомість вкрай необхідні водії. Наприклад, рідкісна спеціальність – оператор протитанкових ракет.

Костенко зазначив, що є безліч добровольців, у яких відсутній армійський досвід, але є неабияке бажання. Але в такому випадку ТЦК віддасть перевагу тому, хто вже служив в армії. А все тому, що йому необхідно трохи підучитися, щоб бути готовим до війни.

Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, навів ще один приклад. Він зауважив, що військові частини доукомплектовують за територіальним принципом. Тож, якщо потрібно буде поповнювати військову частину у Закарпатському регіоні, то використають спочатку резерви Закарпатського територіального центру. Якщо цього буде недостатньо – звернуться до сусідніх.

Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах,

– додав Горбач.

За неявку до військкомату очікує відповідальність

Нагадаємо, що якщо вам уже вручили повістку, то ні в якому разі не ігноруйте це. Призовнику-ухилянту може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Так, за відсутність появи у військкоматі без поважних причин очікує штраф у розмірі від 85 до 119 гривень. Повторне порушення обійдеться вже у 255 гривень.

Повторне порушення обійдеться вже у 255 гривень. Якщо ж військовозобов'язаний не приходить до військкомату після проходження медичної комісії, то на нього очікує навіть обмеження волі на термін до 3 років.

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