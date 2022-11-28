Скільки повинні відслужити військові ЗСУ, призвані під час мобілізації в Україні
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Для військовозобов’язаних чоловіків є терміни проходження військової служби.
В Україні наразі діє Закон про військовий обов’язок і військову службу та положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах. Детальніше про це – розповість 24 канал.
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Скільки повинні відслужити військові, призвані під час мобілізації
Військовослужбовці, призвані на службу за мобілізацією на особливий період, мають проходити таку службу строком — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію з виключенням військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
Під час дії особливого періоду, а саме з моменту введення воєнного стану для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, військова служба продовжується понад встановлені строки – до оголошення демобілізації.
Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
Зауважимо, що є підстави, коли військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби під час дії воєнного стану. Реалізувати право на звільнення з військової служби після призову під час мобілізації, у період дії воєнного стану, за наявності передбачених законом підстав, військовослужбовець може на будь-якому етапі проходження служби.
Мобілізація в Україні триває
- Володимир Зеленський підтримав ініціативу Верховної Ради про визначення умов, за якими можна забронювати людину від призову.
- Кабмін збільшив термін крайнього перебування чоловіків за межами країни. Вони зможуть перебувати за кордоном від 45 до 60 діб.
- До речі, якщо у військовозобов'язаного не приймають документи про відстрочку чи виникають інші проблеми через цю ситуацію, то варто звернутись до адвоката. Детальніше про алгоритм дій у такій ситуації, читайте за посиланням.
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