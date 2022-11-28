Скільки повинні відслужити військові ЗСУ, призвані під час мобілізації в Україні

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Для військовозобов’язаних чоловіків є терміни проходження військової служби.

В Україні наразі діє Закон про військовий обов’язок і військову службу та положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах. Детальніше про це – розповість 24 канал.

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Скільки повинні відслужити військові, призвані під час мобілізації

Військовослужбовці, призвані на службу за мобілізацією на особливий період, мають проходити таку службу строком — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію з виключенням військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Під час дії особливого періоду, а саме з моменту введення воєнного стану для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, військова служба продовжується понад встановлені строки – до оголошення демобілізації.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Зауважимо, що є підстави, коли військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби під час дії воєнного стану. Реалізувати право на звільнення з військової служби після призову під час мобілізації, у період дії воєнного стану, за наявності передбачених законом підстав, військовослужбовець може на будь-якому етапі проходження служби.

Мобілізація в Україні триває

Володимир Зеленський підтримав ініціативу Верховної Ради про визначення умов, за якими можна забронювати людину від призову.

Кабмін збільшив термін крайнього перебування чоловіків за межами країни. Вони зможуть перебувати за кордоном від 45 до 60 діб.

До речі, якщо у військовозобов'язаного не приймають документи про відстрочку чи виникають інші проблеми через цю ситуацію, то варто звернутись до адвоката. Детальніше про алгоритм дій у такій ситуації, читайте за посиланням.

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