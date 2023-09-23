Мобілізація у жовтні: до якого віку чоловік може служити

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову під час мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, однак граничний вік перебування на службі варіюється.

Граничний вік перебування на службі прописаний в статті 22 Закону № 2232 "Про військовий обов'язок та військову службу".

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До якого віку військовозобов'язані можуть перебувати на службі

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється по-різному:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 45 років;

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 50 років;

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 55 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу – до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – до 50 років; для полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років; вищого офіцерського складу – до 65 років.

Чи можна служити після досягнення граничного віку

Згідно з Законом, військовослужбовці, які досягли граничного віку, можуть залишитися військовій службі за власним бажанням ще на 5 років. Однак військово-лікарська комісія має підтвердити їх придатність за станом здоров'я.

Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, встановлений частиною першою цієї статті, на строк до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України,

– мовиться в законі №2232.