Чоловіка, батьки якого мають інвалідність, мобілізувати не можуть: однак є умови

Внаслідок російської агресії в Україні понад рік триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Разом з тим є перелік осіб, які не підлягають призову до лав армії. Мовиться, зокрема, й про тих, хто утримує одного з батьків з інвалідністю І чи ІІ групи.

Однак при цьому лише факту інвалідності одного з батьків недостатньо. Про нюанси законодавства розповіли адвокати Ірина та Владислав Леонови.

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Що говорить законодавство

Адвокати зазначили, що згідно з законом обов'язок утримувати непрацездатну особу або особу з інвалідністю з-поміж найближчих родичів покладається на їхніх дорослих дітей, на другого з подружжя особи з інвалідністю та на її батьків. Зокрема, у частині 1 статті 202 Сімейного кодексу України зазначається, що повнолітні діти зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

У статті 75 Сімейного кодексу України зазначено, що право на утримання має той із подружжя, який є непрацездатним та потребує матеріальної допомоги. Однак це можливо за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Натомість відповідно до частини 1 статті 198 цього ж кодексу батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дітей, якщо вони потребують матеріальної допомоги.

Про умови ж мобілізації чоловіків, які мають на утриманні непрацездатних батьків зазначено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з нею не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають одного із своїх батьків із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Чоловік повинен бути єдиним, хто зобов'язаний утримувати батьків

Відтак військовозобов'язаний чоловік має право на відстрочку від мобілізації за умови, що у родині немає інших працездатних осіб, які мали б утримувати людину з інвалідністю. Мовиться при цьому не лише про повнолітніх працездатних братів чи сестер, а й про працездатних чоловіка чи дружини людини з інвалідністю та її батьків.

Якщо військовозобов'язаний є єдиною працездатною особою, яка за законом зобов'язана утримувати матір, то він буде мати право на відстрочку,

– пояснили адвокати.

Як зазначили Ірина та Владислав Леонови, непрацездатною особою натомість є пенсіонери та особи з інвалідністю будь-якої групи.