Мобілізація в Україні: з якими хворобами можуть призвати

Наша держава змушена себе захищати, тож воєнний стан і мобілізація тривають. Але слід розуміти, що не всі хвороби дадуть відстрочку від служби.

Зміни, які внесли у Положення про військово-лікарську експертизу, спричинилися до скандалу в суспільстві. Справа у формулюванні "обмежено придатний" – дехто почав розганяти, що відтепер служитимуть люди із небезпечними хворобами, як-от ВІЛ, туберкульоз чи ментальні захворювання. З якими хворобами можуть призвати в армію – розповідає 24 Канал.

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Пацієнтів із якими діагнозами можуть мобілізувати

Коли людина проходить військово-лікарську комісію, медики оцінюють її стан здоров'я. Залежно від нього призовник підпадає під одну із чотирьох категорій:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби (і має пройти лікування);

обмежено придатний (людина може служити у воєнний час, але не в мирний);

непридатний до військової служби (таку людину виключають із військового обліку).

Відтепер можуть мобілізувати людей із низкою діагнозів.

Людину можуть мобілізувати, якщо вона:

має клінічно вилікуваний туберкульоз;

має вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

є безсимптомним носієм ВІЛ;

має хвороби крові, які повільно прогресують або не прогресують, функції дещо порушено або є рідкісні загострення (це анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму);

має хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;

має легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;

має невротичні розлади, розлади, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

має повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

має епізодичні та пароксизмальні розлади, окрім епілепсії, із незначними порушеннями функцій органів і систем.

Це не означає, що в Переліку хвороб з'явилися нові, які туди додали зумине, щоб збільшити кількість мобілізованих і змусити служити "психів" і "туберкульозників", як дехто про це писав. Ідеться про те, що певна градація хвороби тепер дозволяє служити, тоді як раніше це було неможливо. Наприклад, якщо людина мала туберкульоз, який вилікувала, – вона може служити.

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Що говорять у ЗСУ

Про те, що людей із активною фазою туберкульозу не змусять служити, говорять і в Командуванні медичних сил. Також ідеться про те, що ВЛК будуть вдаватися до індивідуального підходу, розглядаючи кожен конкретний випадок окремо.