Мобілізація в Україні: з якими хворобами можуть призвати
Наша держава змушена себе захищати, тож воєнний стан і мобілізація тривають. Але слід розуміти, що не всі хвороби дадуть відстрочку від служби.
Зміни, які внесли у Положення про військово-лікарську експертизу, спричинилися до скандалу в суспільстві. Справа у формулюванні "обмежено придатний" – дехто почав розганяти, що відтепер служитимуть люди із небезпечними хворобами, як-от ВІЛ, туберкульоз чи ментальні захворювання. З якими хворобами можуть призвати в армію – розповідає 24 Канал.
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Пацієнтів із якими діагнозами можуть мобілізувати
Коли людина проходить військово-лікарську комісію, медики оцінюють її стан здоров'я. Залежно від нього призовник підпадає під одну із чотирьох категорій:
- придатний до військової служби;
- тимчасово непридатний до військової служби (і має пройти лікування);
- обмежено придатний (людина може служити у воєнний час, але не в мирний);
- непридатний до військової служби (таку людину виключають із військового обліку).
Відтепер можуть мобілізувати людей із низкою діагнозів.
Людину можуть мобілізувати, якщо вона:
- має клінічно вилікуваний туберкульоз;
- має вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- є безсимптомним носієм ВІЛ;
- має хвороби крові, які повільно прогресують або не прогресують, функції дещо порушено або є рідкісні загострення (це анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму);
- має хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;
- має легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;
- має невротичні розлади, розлади, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
- має повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- має епізодичні та пароксизмальні розлади, окрім епілепсії, із незначними порушеннями функцій органів і систем.
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Що говорять у ЗСУ
Про те, що людей із активною фазою туберкульозу не змусять служити, говорять і в Командуванні медичних сил. Також ідеться про те, що ВЛК будуть вдаватися до індивідуального підходу, розглядаючи кожен конкретний випадок окремо.