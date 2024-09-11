Мобілізація у вересні: право на відстрочку дали ще одній категорії громадян

Право на відстрочку отримала ще одна категорія військовозобов'язаних. Крім цього, дещо спростили процес подачі документів.

У серпні Верховна Рада підтримала законопроєкт №11391 із новими правилами відстрочки від мобілізації, згідно з яким вона стала доступна для ще однієї категорії військовозобов'язаних. "За" проголосували 310 народних депутатів.

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Хто отримав відстрочку від мобілізації

Право на відстрочку від призову отримали військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат або сестра загинули чи пропали безвісти на війні.

Раніше таку відстрочку могли отримати тільки повнорідні брати та сестри загиблих або зниклих безвісти, а тих, у кого загинули неповнорідні брат чи сестра – підлягали мобілізації.

Також нова постанова Мінсоцполітики внесла зміни до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Що змінилося у подачі документів на відстрочку

Тепер ті військовозобов'язані, які утримують або доглядають за рідними та близькими через хворобу або інвалідність не повинні зазначати в заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї. Також не потрібно подавати документи, які підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім'ї.

Цю інформацію повинні надавати лише ті військовозобов'язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини, а ТЦК перевіряє отримані дані за держреєстрами.

Також військовозобов'язані, які мають батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, більше не повинні встановлювати факт здійснення догляду – законодавство України передбачає, що дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати, тож мають право на відстрочку.

Крім цього, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаний може не йти до ТЦК – достатньо написати заяву в довільній формі та подати її до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій. Цю заяву мають розглянути протягом 10 календарних днів і видати акт.