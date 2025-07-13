Лише уповноважені особи: хто має право перевіряти документи у військовозобов'язаних

Лише деякі категорії дердавних службовців мають право перевіряти документи у військовозобов'язаних. Вони мають право вимагати підтвердження особи чи військово-облікових даних у громадських місцях, на контрольно-пропускних пунктах, у транспорті, на роботі або за місцем проживання людини.

Про це пише 24 Канал. Законодавством визначені групи, що уповноважені перевіряти військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу.

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Хто в Україні має право на проведення перевірки документів?

Люди, які уповноважені перевіряти військово-облікові документи, можуть зупиняти військовозобов'язаних. Громадянин має неухильно їх показати, якщо пересвідчився, що документи запитує один з представників:

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

Національної поліції України;

військових патрулів. Це представники інших служб Сил оборони, які можуть перевіряти документи у визначених районах, таких як прикордонна ділянка чи зона проведення бойових дій.

Уповноважені особи мають право перевірити документи, які під час воєнного стану завжди варто мати при собі:

військовий квиток для всіх військовозобов'язаних і для осіб, які закінчили військову службу чи були зараховані в запас;

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного повинні мати при собі ті чоловіки, які не мають військового квитка;

посвідчення про приписку до призовної дільниці при собі повинні мати призовники.

Інші документи, які можуть вимагати уповноважені особи – це довідка про відстрочку або довідка про звільнення від військового обліку, що видається за станом здоров’я або за інших підстав.

Нагадаємо, в Україні загальна мобілізація триватиме щонайменше до 6 серпня 2025 року, як і оголошений воєнний стан. Однак через військову агресію Росії вона може бути продовжена. У цей особливий період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років.