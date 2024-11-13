Мобілізацію у 2025 році продовжать для оборони та виконання військових цілей, – Умєров

Мобілізацію в Україні продовжать у 2025 році Це потрібно для того, щоб тримати оборону й виконати цілі та завдання, зазначені у військовій стратегії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони України Рустема Умєрова на зборах Європейської Бізнес Асоціації 12 листопада.

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Що сказав Умєров про продовження мобілізації

Рустем Умєров розповів, що наступного року Україна має продовжувати мобілізацію. Водночас він зазначив, що цього літа міністерство разом з іншими колегами з Кабміну працювали на те, що ми почули, що економіка потребує резервування.

Ми зі свого боку зарезервували кількість людей, але маємо продовжувати мобілізацію. Тому ми завжди будемо відкриті, щоб працювати з асоціаціями й просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти,

– наголосив міністр.

Він також підкреслив, що Міноборони озвучує свої цілі та завдання, але "чує" бізнес. Умєров підкреслив, що міністерство хоче працювати з бізнесом і готове спілкуватися.

"Ми, як Міноборони, готові разом з іншими міністерствами, Мінстратегпромом, Офісом президента, надавати контракти бізнесу, щоб ви виконували наші оборонні замовлення, допомагали нам не тільки в озброєнні та військовій техніці, юридичних послугах, інвест-банківських тощо", – сказав глава Міноборони.

Окрім того, міністр зауважив, що Міноборони прагне "змінити парадигму", щоб служити в армії було честю, а "не тим, що суспільство зараз сприймає: бусифікація, ТЦК".

До слова, журналісти видання Financial Times писали, що Україна планує призвати додатково 160 тисяч військових у період з листопада 2024 року по лютий 2025 року. Це відбувається на тлі наступу Росії на фронті, а також залучення додаткового людського ресурсу для війни.