Мобілізація у 2025 році: які діють нові правила військового обліку

В Україні у 2024 році ухвалили закон, що передбачає зміни щодо проходження військової служби. Згідно з цим, також оновилася система мобілізації та правила військового обліку.

Окрім цього, 16 січня набрав чинності закон, що вносить зміни до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Про це повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися правила військового обліку у 2025 році

Однією зі змін правил військового обліку є проходження БЗВП для жінок. Жінки, які мають бажання проходити базову загальновійськову підготовку, безпосередньо перед направленням на неї беруться на облік. Проте варто зазначити, що їх не мають права мобілізувати без власної згоди.

У 2025 році також змінилася процедура реєстрації для чоловіків віком від 18 до 25 років, які не служили в армії. На військовий облік беруть хлопців, що придатні за станом здоров'я і яким у поточному році виповниться 17 років.

Раніше це потрібно було зробити протягом трьох місяців, а саме із січня по березень. Однак, тепер термін продовжили до семи місяців – з 1 січня до 31 липня.

Зауважимо, що інформація про призовників заноситься до реєстру Оберіг – Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Хто підлягає взяттю на військовий облік призовників

Взяттю на військовий облік призовників підлягають громадяни:

до 25 років (крім Служби безпеки України, розвідувальних органів України);

які відповідно до статті 14 цього Закону взяті на військовий облік;

які є призовниками, що прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянство України;

які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань, якщо раніше не перебували на військовому обліку;

які припинили альтернативну (невійськову) службу достроково і відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" підлягають взяттю на військовий облік призовників;

які відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Хто підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних

Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають громадяни:

які звільнені з військової служби в запас та не зараховані до військового оперативного резерву;

призовники, які пройшли базову загальновійськову підготовку з додержанням умов, передбачених статтею 10 – 1 цього Закону;

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянство України та згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України;

які звільнені від направлення для проходження базової військової служби;

які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;

які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;

які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку;

які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань;

призовники, які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;

жінки з дотриманням умов, передбачених частиною одинадцятою статті 1 цього Закону;

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Зауважимо, що існують випадки, коли громадян можуть зняти або виключити із військового обліку. Зокрема, це може відбутися через стан здоров'я чи переїзд на нове місце проживання.