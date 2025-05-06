У Третій штурмовій сказали, чи підтримують мобілізацію з 18 – 20 років

За законом мобілізувати в армію нині можна тільки військовозобов'язаних з 25 років. Проте партнери України не раз натякали, що поріг необхідно знизити до 18 – 20 років.

Втім, як розповів у розмові з 24 Каналом начальник штабу батальйону ПТРК Третьої окремої штурмової бригади Євген Єременко, в Україні ще є чоловіки віком від 25 до 40 років.

Дивіться також "Розслабону, як у квітні не буде": у мережу злили відео наради ТЦК щодо мобілізації у травні

Про мобілізацію з 18 – 20 років

У Третій штурмовій бригаді також доступна служба за контрактом для молоді віком від 18 до 24 років. Як зазначив Єременко, важливо правильно виховувати наше майбутнє покоління.

Не обов'язково, щоб воно воювало, а для того, щоб наш квіт нації ставав більше, глибше й зрозуміліше для тих людей, які ще не дотичні до війни,

– додав він.

"Контракт 18 – 24" передбачає певні виплати молодим людям і може стати фундаментом для їхнього майбутнього життя.

Але ж у нас ще є багато чоловіків віком 25, 30, 35 і навіть 40 років, які можуть долучитися до служби,

– підкреслив Євген Єременко.

На його думку, вони можуть власним прикладом показати, що нічого надзвичайного чи страшного у цьому немає – особливо, якщо потрапити до підрозділу, який вміє якісно підготувати людину, військовослужбовця та побратима.

Зазначимо, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заперечив чутки про зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні.