Частину чоловіків вже наступного тижня подадуть у розшук – ТЦК попереджає

До 5 червня військовозобов’язані мають пройти повторну ВЛК, інакше – штраф від 17 тисяч гривень і внесення в розшук. У ТЦК кажуть, що поліція матиме підставу зупинити чоловіка й примусово доставити до ТЦК.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар начальника відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК Віктора Полторакіна.

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Військовозобов’язаним пригрозили штрафами й розшуком

Вже із 6 червня частину військовозобов’язаних можуть автоматично подати в розшук, якщо вони не оновлять свій медичний статус до 5 червня. Йдеться про чоловіків, які мають позначку "обмежено придатний" або "непридатний у мирний час".

Якщо не прийшов – буде штраф. І буде розшук,

– пояснив Віктор Полторакін.

Осіб, які проігнорують вимогу пройти повторну ВЛК, можуть оштрафувати мінімум на 17 000 гривень. Але це не все, адже за аналогією з оновленням військово-облікових даних, система може автоматично внести таких чоловіків у розшук.

Військовозобов’язані можуть перевірити свій статус у військовому квитку або в застосунку Резерв+. Якщо там вказано "обмежено придатний", необхідно повторно пройти медогляд – інакше можна втратити бронь і отримати штраф чи навіть виклик до ТЦК через поліцію.