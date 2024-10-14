Де та як можуть вручати повістки військовозобов'язаним: юрист дав чітке пояснення

З 18 травня 2024 року в Україні діє оновлений закон про мобілізацію. Він зокрема стосується вручення повісток та термінів, коли військовозобов'язаний має прибути до ТЦК.

Варто зазначати, що тепер повістки також можуть надсилати поштою. Усі нюанси цієї процедури пояснив адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак.

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Юрист відповів, як можуть вручати повістки

Згідно з постановою Кабміну, повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блокпості, у ТЦК та СП.

Однак варто зазначити, що видавати повістки можуть не лише представники ТЦК. Таке право є у:

представників органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);

керівників підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

голів правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний.

За словами юриста, ті, хто видають повістки, повинні також мати відповідне розпорядження від ТЦК та СП.

Начальник ТЦК формує розпорядження, в якому зазначає, що уповноважує певного директора підприємства вручити повістки своїм співробітникам. Одну, дві, три, чи будь-яку іншу кількість, і видає йому пачку повісток. Глобально, ця історія має виглядати так,

– пояснив Андрій Новак.

Працівники поліції разом із представниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних та перевіряють документи. Однак повноважень видавати повістки у них немає.

Важливо! З 16 липня 2024 року повістки також можуть надсилати поштою. Їх надсилатимуть за адресою проживання військовозобов'язаного, яку він вказав під час уточнення даних, або ж будуть шукати інформацію в інших реєстрах.

До слова, тепер в Україні громадяни можуть долучитися до армії поза ТЦК. Раніше в Генштабі ЗСУ пояснили, яких категорій військовозобов'язаних це стосується, і як самостійно обрати частину і підрозділ для служби.