Мають бути бусифіковані всі, – Аліна Михайлова різко відповіла тим, хто жартує про мобілізацію

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова різко розкритикувала тих, хто відкупився від армії й жартує в мережі про "бусифікацію".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Михайлова різко відповіла коментаторам про "бусифікацію"

Доброволиця, парамедикиня розкритикувала тих, хто жартує в мережі про "бусифікацію".

Чомусь "бусифікованих" вважають якимись "отбросами", яких зловили. А так відбувається тільки тому, що вони десь не мають можливості просто відкупитися. А насправді в цій країні мають бути бусифікованими всі. Тому що хтось собі вважає, що він може заплатити, скільки зараз, там 5 – 10 тисяч доларів, і отримати відстрочку від армії, або виїхати, переплисти через Тису. Усіх на фронт,

– заявила Аліна Михайлова.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ", наголосила, їй вкрай неприємні жарти про "бусифікованих", адже всі ці люди на війні. Тим часом коментатори сидять вдома.