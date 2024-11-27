Один із найкращих у ЗСУ: у батальйоні "Ахіллес" поділились досвідом ефективного рекрутингу

Батальйон "Ахіллес" зараз укомплектований на 85%. Це досить високий рівень комплектації. Вдалося не просто мобілізувати людей, а підготувати військових, які ефективно виконують бойові завдання на лінії боєзіткнення.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, батальйон є одним з найкращих у ЗСУ щодо результативності.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

"Нам вдалося укомплектувати батальйон. Основне – не просто мобілізувати людей, а підготувати військових, які ефективно виконують бойові завдання на лінії боєзіткнення. Батальйон "Ахіллес" є одним з кращих батальйонів безпілотних систем, взагалі підрозділів в Силах оборони по результативності завдання противнику вогневого ураження на полі бою, знищення та пошкодження цілей", – підкреслив він.

Важливі аспекти

Юрій Федоренко пояснив, що цього вдалося досягнути за допомогою декількох аспектів. Перший – це підтримка українців, українського бізнесу, ОВА та інших, які дали можливості показати, що такий підрозділ є, які завдання він виконує, які перспективи та можливості проходження служби.

Другий аспект – це те, що загальний військовий вишкіл частина особового складу проходила на базі самої бригади. Адже штурмувати або утримувати позиції найкраще можуть навчити лише ті військовослужбовці, які вийшли з цієї передової позиції та поділилися цим досвідом.

Станом на сьогодні в державі є декілька дуже позитивних ініціатив. Перша – це додаток "Дія", через який мали б відбуватися мобілізаційні процеси. Є декілька складних питань, які зараз потребують урегулювання. Зокрема, щодо оформлення первинних документів, взяття на військовий облік тих чи інших військовослужбовців. Командир батальйону переконаний, що цей сервіс запрацює в найближчій перспективі достатньо ефективно.

Друга – це рішення, яке було прийнято. Можливість надання дозволів про призов того чи іншого військовослужбовця безпосередньо в бригадах. Це суттєво спрощує ситуацію не тільки мобілізації, а й, що основне, підготовки військовослужбовців,

– зазначив він.

Також дуже позитивно на укомплектування вплинула інформаційна кампанія, яка пояснювала, який алгоритм мобілізації, підготовки, які перспективи проходження служби. Крім того, дуже важлива самопідготовка.

Сьогодні у батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр є вакансії медиків, інженерів-саперів, для людей, які можуть готувати дрони відповідно до бойового застосування. Вони також мають отримати фах пілота. Основною потребою в ЗСУ залишається піхота, зокрема, штурмова піхота.