"Ми змушені виходити на вулиці": в обласному ТЦК розповіли про труднощі мобілізації в Україні

В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. На Прикарпатті з нею виникли труднощі. Тому співробітникам ТЦК та СП доводиться виходити на вулиці, щоб оповіщувати людей про їхній громадянський обов'язок.

Про труднощі з мобілізацією в інтерв'ю розповів заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар. За його словами, більша частина військовозобов'язаних, котрі добровільно були готові йти боронити рідну землю, вже у перший рік повномасштабного вторгнення пішли на фронт.

Читайте також Повторне проходження ВЛК: хто має це робити й чи можна відмовитися

ТЦК працює з громадянами

Органи місцевого самоврядування, які повинні здійснювати оповіщення військовозобов'язаних, своє завдання не виконують. Ба більше, вони часом узагалі відверто саботують те, що прописане у законі.

Щоб поповнити частини, які зараз виконують бойові завдання на передовій, ми вимушені виходити на вулиці й здійснювати заходи оповіщення своїми силами,

– наголошує Боднар.

За його словами, ті, хто ухиляється від мобілізації, найчастіше закидають співробітникам ТЦК те, що вони самі буцімто ухилянти та повинні відправлятися на фронт. Водночас Боднар наголосив, що 70% військовослужбовців у Івано-Франківському обласному ТЦК та СП – військові, котрі повернулися з бойових частин. Якщо говорити про роту охорони, то там цей показник становить 90%. Заступник начальника в інтерв'ю підкреслив, що всі вони проходили службу та стали непридатними чи то через набуті захворювання, чи то внаслідок поранень.

Якщо говорити про решту, то це здебільшого жінки та представники старшого покоління. Він зауважив, що жінок намагалися залучати до заходів оповіщення військовозобов'язаних про їхній громадянський обов'язок. Утім, останні або ж ігнорували їх, або поводилися провокативно.

Є момент того, що поряд з фізіологічною травмою, обмежено придатні до військової служби часто мають і душевні рани. І коли людину, яка пройшла нелегкий бойовий шлях, у тиловому місті цивільні будуть "посилати на фронт", звичайно, у відповідь виникає агресія. Ми такі моменти з боку наших працівників присікаємо. З іншого боку, це доводить, що в ТЦК працюють ніякі не ухилянти,

– наголосив Боднар.

Водночас він зазначив, що наразі в обласному ТЦК вимушені залучати 70 – 80% особового складу до проведення мобілізаційних заходів. Боднар додав, що це крайня міра, яка не приносить їм ані жодної радості, ані жодної матеріальної вигоди.

"Це зайва робота, яку не мав би робити ТЦК. Ще рік тому цього завдання в нашому положенні не було. Повторюся, цим мали б займатися органи місцевого самоврядування та керівники підприємств, установ, організацій. Але і влада на місцях, і начальники в спілці з підлеглими шукають шляхи ухилення від призову", – додав він.

За словами Боднара, це їм вдається через неповну відповідність законодавства нашої держави. Він також висловив сподівання, що реалії сьогодення зміняться, коли ухвалять закон про мобілізацію.