Втратять нашу Батьківщину: ветеран війни звернувся до ухилянтів
Джерело:КИЇВ24
Ситуація на лінії фронту загострюється, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших бійців. Ветеран війни, доброволець Сергій Позняк заявив, що у суспільстві до кінця не усвідомлюють загрози російського вторгнення.
За його словами, ухилянтів видно на контрасті. Адже багато добровольців воюють, а ті хто уникає служби на виду в тилу.
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"Втікачі" призведуть до наслідків
Доброволець Сергій Позняк заявив, що є частина людей, які не усвідомлюють наслідків, які можуть виникнути у разі перемоги Росії.
Я на війні втратив ногу, але це не страшно. Я продовжую служити. Я не хочу втратити свою Батьківщину,
– сказав ветеран війни.
Він наголосив, що подібні "втікачі" своїми вчинками призведуть до наслідків. Як зазначив боєць, вони втратять Батьківщину і в них не залишиться нічого.
"Ухилянти повинні розуміти, що якщо вони не підуть до війська, то вони втратять нашу Батьківщину й у них не буде нічого. Ми їх бачимо на контрасті, тому що багато добровольців воюють. А ті, хто уникають служби в армію, вони на виду тут у нас в тилу", – запевнив Позняк.
Який штраф за ухилення від мобілізації передбачає новий законопроєкт
- Наприкінці грудня в Україні зареєстрували два нові законопроєкти, які пропонують зміни до процесу мобілізації, а також посилення відповідальності за військові правопорушення, Зокрема, передбачено покарання за втечу від призову та порушення правил військового обліку.
- Якщо громадянин призовного віку буде ухилятися від постановки на військовий облік, йому доведеться сплатити штраф у розмірі від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Наразі штраф за подібне становить 3 400 – 5 100 гривень.
- Порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічним громадянам коштуватиме від 25,5 тисяч до 34 тисяч гривень. Для посадовців сума штрафу більше. Вона коливається від 34 000 до 85 000 гривень.
- Щодо ухилення від мобілізації, то наразі закон передбачає покарання у вигляд від 3 до 5 років позбавлення волі. Новий законопроєкт пропонує застосувати такий самий захід для тих, хто відмовляється проходити ВЛК.