Втратять нашу Батьківщину: ветеран війни звернувся до ухилянтів

Ситуація на лінії фронту загострюється, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших бійців. Ветеран війни, доброволець Сергій Позняк заявив, що у суспільстві до кінця не усвідомлюють загрози російського вторгнення.

За його словами, ухилянтів видно на контрасті. Адже багато добровольців воюють, а ті хто уникає служби на виду в тилу.

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"Втікачі" призведуть до наслідків

Доброволець Сергій Позняк заявив, що є частина людей, які не усвідомлюють наслідків, які можуть виникнути у разі перемоги Росії.

Я на війні втратив ногу, але це не страшно. Я продовжую служити. Я не хочу втратити свою Батьківщину,

– сказав ветеран війни.

Він наголосив, що подібні "втікачі" своїми вчинками призведуть до наслідків. Як зазначив боєць, вони втратять Батьківщину і в них не залишиться нічого.

"Ухилянти повинні розуміти, що якщо вони не підуть до війська, то вони втратять нашу Батьківщину й у них не буде нічого. Ми їх бачимо на контрасті, тому що багато добровольців воюють. А ті, хто уникають служби в армію, вони на виду тут у нас в тилу", – запевнив Позняк.

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