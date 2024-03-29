Є питання щодо бронювання, – боєць ЗСУ оцінив законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію, ймовірно, найближчим часом винесуть на голосування. Комітет завершив розгляд усіх правок. На його прийняття очікують у Збройних Силах, оскільки потреба у людях та в ротації нікуди не зникла.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що новий закон дуже потрібен, але виникають питання щодо певних пунктів. Зокрема дещо незрозуміла ситуація з бронюванням від війська.

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Що не так у законопроєкті

За словами військовослужбовця, бронювання має поширюватись на людей, які працюють у критичних сферах. Наприклад, ми бачимо, що Росія відновила атаки на енергосистему. Саме вона стала мішенню для останніх обстрілів окупантів. Відтак працівники цих галузей справді потрібні.

Ба більше, якщо будуть проблеми з енергетикою, то вони також вплинуть на військовослужбовців і загалом військо. Адже зараз багато важливого для ЗСУ виробляють в Україні.

Бронювання із зарплатою вище 35 тисяч мене трохи здивувало. Бо хіба війна для бідних? Багато хто з нашого підрозділу у цивільному житті заробляв більше, ніж 100 000. Тому питань є багато,

– сказав Кирило Сазонов.

Чи справді війську потрібно ще 500 тисяч людей

Комітет з нацбезпеки відхилив правки, які дозволяли бронювати людину з огляду на високу зарплату. Рішення пояснили тим, що був порушений принцип рівності. За словами депутатів, суттю таких правок став би принцип "війна для бідних".

Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня заявив, що у Генштабі є запит призвати до війська ще пів мільйона людей. Згодом новий Головнокомандувач Олександр Сирський провів аудит ЗСУ. Цифри мобілізованих зменшили.

Стало відомо, що деякі бригади воюють 2 роки без ротацій, водночас є величезна кількість військових, які перебувають у тилу та не були залучені до бойової роботи. Тепер вони мають поміняти підрозділи, які потребують відпочинку.

Я розумію, що для того, аби хтось стріляв з окопу, йому треба підвозити їжу, БК, треба охороняти склади, аеродроми, ще є логістика. Але якщо в нас 200 тисяч на передовій, хтось взагалі без ротації, а 600 – 800 тисяч у тилу, то чи не можемо ми це якось поміняти,

– наголосив військовослужбовець.

Під час ведення війни треба чітко розуміти, якими ресурсами ми оперуємо. Для цього варто найперше орієнтуватися на запити від Міноборони та Генштабу. Вони найкраще знають, хто зараз потрібен у війську.

Ну, мабуть, треба водіїв танків, навідників, дуже потрібні хлопці, які працюють з дронами чи молоді, кремезні хлопці, які можуть бігати й бути штурмовиками. Тобто є спеціальності, які мають попит найбільше, й для цього існує Генштаб, щоб казати, скільки й хто саме потрібен,

– підсумував військовослужбовець ЗСУ.

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