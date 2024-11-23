Мобілізація в Україні: чи створять електронний кабінет військовозобов'язаного

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Цей процес також намагаються цифровізувати задля зручності.

Катерина Чорногоренко у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відповіла, чи створять електронний кабінет військовозобов'язаного. Вона називає застосунок Резерв+ формою електронного кабінету.

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Такої задачі немає

За словами Чорногоренко, зараз немає задачі формувати окремий державний портал військовозобов'язаного, тому що у цьому немає потреби.

Я б хотіла відходити від таких важких інструментів. Однак я особисто отримую багато звернень з цього питання,

– пояснила заступниця міністра оборони.

Крім цього, вона зазначила, що у Резерв+ є сповіщення про порушення військового обліку, однак немає пояснення, що це за порушення – проігнорована повістка, неправильно вказане місце проживання.

Однак пояснення причин порушення обліку має з'явитись у застосунку. Заступниця міністра оборони пояснила, що починаючи з листопада всі оператори ТЦК при внесенні сповіщення про порушення обліку обов'язково вносять причину