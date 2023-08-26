Чи буде посилення мобілізації з 1 вересня: воїн ЗСУ пояснив, як багато добровольців призиваються

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію, оскільки повномасштабне вторгнення Росії триває. Військовозобов'язаних людей віком 18 – 60 років можуть призвати до лав ЗСУ.

Боєць ЗСУ Євген Карась закликав українців готуватися до війни, щоб вона закінчилася раніше. На його думку, інакше нашій державі доведеться знову навчатися на ходу, а це може затягнути конфлікт.

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Від чого залежить посилення мобілізації

За словами військовослужбовця, про терміни російсько-української війни можна бути говорити восени, коли завершиться одна з фаз контрнаступу ЗСУ на Півдні. Після цього стане зрозуміло, чи є підстави для посилення мобілізації.

Як пояснив Карась, війна може затягнутися, якщо наші захисники будуть повільно територіально просуватися і росіяни й далі триматимуть лінію оборони, а на тлі цього йтимуть дуже інтенсивні бої. Боєць також припустив, що Кримському мосту залишилося недовго.

Я думаю, що про темпи можна буде судити восени, коли ми побачимо, як завершиться, скажімо, одна з фаз цього руху на Південь. Як на це відреагує противник, якою буде атмосфера в Криму без Кримського моста, без сухопутного сполучення,

– сказав він.

Яка ситуація з добровольцями

Карась заявив, що багато людей хочуть служити в ЗСУ, проте вони налякані картинкою й вважають, що "там усе страшно і важко, а правди ніхто не каже". Боєць запевнив, що реальна картина на полі бою відрізняється від того, про що пишуть в соцмережах. Це стосується і втрат, які часто виявляються значно меншими, ніж про них говорять в інтернеті.

Військовослужбовець вважає інформацію про втрати абсолютно зайвою, бо Сили оборони однаково боротимуться з ворогом.

Але за рахунок цієї інформації дехто не хоче служити, тому що їм страшно. Вони сподіваються піти туди, де, наприклад, будуть умови, які дозволяють відповідати тому, на що ти підписався, чим ти хочеш займатися, і таких підрозділів уже більшає,

– зазначив Карась.

За його словами, людей мотивують такі підрозділи тим, що в них є стійка структура, нормальна організація роботи та планування. Карась додав, що зараз досі є чимало добровольців, які готові воювати за Україну.

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