Парадоксальна дискусія: нардеп відверто сказав, чи буде мобілізація з 18 років

Міжнародні партнери неодноразово пропонували Україні знизити мобілізаційний вік до 18 років. Вони зацікавлені, аби Сили оборони України мали більше особового складу.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, зауваживши, що міжнародні партнери вже не перший день пропонують зниження мобілізаційного віку в Україні. Відверто кажучи, такі заклики лунають вже не перший рік.

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Чи планують знизити мобілізаційний вік

Як наголосив Веніславський, Україна тут завжди має чіткий контраргумент, який постійно озвучує президент Зеленський. Нашій державі потрібна зброя.

У сучасній війні перемогти одну велику країну з великою армією лише через збільшення власної армії неможливо. Тому треба діяти іншими шляхами. Ми неодноразово просили в партнерів передати нам ті зразки озброєння, які допоможуть щонайменше встановити паритет. А щонайбільше – уразити ті цілі, які є болючими для Кремля та Путіна,

– сказав Веніславський.

І в цьому випадку виникає парадоксальна дискусія. З одного боку, партнери закликають, аби Україна збільшила чисельність Сил оборони. З іншого боку, Захід не хоче давати відповідну зброю та дозвіл, аби можна було знищувати військові об'єкти вглиб території Росії.

Загалом на сьогодні у Верховній Раді немає жодних дискусій щодо зниження мобілізаційного віку. Навіть якби щось таке було, то навряд чи знайшлася б достатня кількість голосів за таке рішення від народних депутатів.

На сьогодні в парламенті не зареєстровані законодавчі акти, де б йшлося про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Є пропозиції знизити верхню межу з 60 до 50 чи 55 років. Але це також поки не обговорюється,

– зауважив Веніславський.

Додамо, у ЗМІ неодноразово з'являлися повідомлення, що Захід закликає Україну посилити мобілізацію. Президент Зеленський зауважив, що людей у війську не бракує. Є проблема з озброєнням, яке повільно постачають.