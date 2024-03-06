Тут нема питання небезпеки, – у Мін'юсті пропонують мобілізувати людей із судимістю

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Зокрема, обговорюють також і можливість мобілізації ув'язнених.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про своє бачення мобілізації засуджених. За його словами, обговорення потрібно починати не з засуджених, а з тих, у кого є судимість.

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Немає питання небезпеки

Малюська пояснив, що мовиться про людей, які вже вийшли з в'язниці, або навіть ніколи туди не потрапляли. Відповідно до чинного законодавства, вони не можуть бути мобілізованими.

Власне, це найпростіше та найочевидніше, що треба виправляти. Тут нема питання небезпеки для людей, вони ж ходять по вулицях, спілкуються з нами,

– наголосив очільник Мін'юсту.

Також він сказав, що не розуміє, чому вони не йдуть в армію та не захищають Батьківщину, хоча частина з них дійсно цього хоче. Малюська зауважив, що ця норма застаріла, адже наше військове законодавство на початок повномасштабного вторгнення не було готове повністю до тих проблем, які ми маємо.

Міністр зазначив, що Верховна Рада просто не встигла адаптувати цю ному під сучасні реалії.

Веніславський також висловлювався з цього приводу