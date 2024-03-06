Тут нема питання небезпеки, – у Мін'юсті пропонують мобілізувати людей із судимістю
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Зокрема, обговорюють також і можливість мобілізації ув'язнених.
Міністр юстиції Денис Малюська розповів про своє бачення мобілізації засуджених. За його словами, обговорення потрібно починати не з засуджених, а з тих, у кого є судимість.
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Немає питання небезпеки
Малюська пояснив, що мовиться про людей, які вже вийшли з в'язниці, або навіть ніколи туди не потрапляли. Відповідно до чинного законодавства, вони не можуть бути мобілізованими.
Власне, це найпростіше та найочевидніше, що треба виправляти. Тут нема питання небезпеки для людей, вони ж ходять по вулицях, спілкуються з нами,
– наголосив очільник Мін'юсту.
Також він сказав, що не розуміє, чому вони не йдуть в армію та не захищають Батьківщину, хоча частина з них дійсно цього хоче. Малюська зауважив, що ця норма застаріла, адже наше військове законодавство на початок повномасштабного вторгнення не було готове повністю до тих проблем, які ми маємо.
Міністр зазначив, що Верховна Рада просто не встигла адаптувати цю ному під сучасні реалії.
Веніславський також висловлювався з цього приводу
- Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що справді, військова служба для засуджених можлива.
- Федір Веніславський розповів, що вони працюють над тим, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію, засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його у в'язниці, змогли бути мобілізовані, а також взяті на військовий облік. Це стосується й українців, які засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі.
- Водночас розглядають й іншу категорію – осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, якщо вони не засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини та деяких інших найбільш чутливих злочинів.