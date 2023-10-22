Мобілізація молоді: у Сухопутних військах розповіли, чи є в цьому потреба

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Бен Воллес, колишній міністр оборони Великої Британії, зазначив, що Україні потрібно мобілізувати більше молоді, однак у ЗСУ поки такої потреби не бачать.

Військові вважають, що на фронті дійсно не вистачає молоді, проте тотальна мобілізація не вирішить проблему. Про це в етері телемарафону сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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Військові самі вирішать кого мобілізувати

За його словами, військові самі вирішать кого призивати до лав Збройних Сил України. Насамперед їм потрібна зброя та технічні засоби.

А кого за цю зброю і засоби посадити, які вікові категорії, ми вирішимо самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних,

– сказав Іван Тимочко.

Він також висловив переконання, що якщо президент досі не підписав закон про зменшення призовного віку, то для цього певні причини. Водночас після початку повномасштабного вторгнення багато тих, кому вже виповнилось 18 пішли на фронт добровільно.

У мобілізації більшої кількості людей немає потреби