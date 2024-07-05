Чи перевірятимуть документи на вулиці: що чекає чоловіків у липні

В Україні триває загальна мобілізація, а відповідно, до нового закону, чоловіки мають оновити дані у ТЦК до 16 липня. Крім цього, у чоловіків можуть перевіряти документи на вулиці.

Юристка Марина Бекало пояснила, що чекає військовозобов’язаних, яких зупинили на вулиці для перевірки документів. За її словами, усе залежить від того, чи були оновлені персональні дані через ТЦК та СП, ЦНАП або "Резерв+" , а також чи є в наявності чинний військово-обліковий документ.

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Коли у таких умовах можуть вручити повістку

У будь-якому випадку, при зупинці в громадських місцях, представники ТЦК та СП або поліції мають право перевіряти військово-облікові документи. Зокрема, та, чи вони є чинними, а також, чи відповідають вони даним/відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР).

Якщо під час перевірки виявлять відсутність ВОД, або відомостей про взяття/виключення з військового обліку, або буде невідповідність відомостей/даних що містяться в ВОД з відомостям ЄДРПВР, то такій військовозобов’язаній особі буде вручена повістка до ТЦК та СП на оновлення облікових даних.

До військово-облікових даних входять:

паспортні дані та податковий номер;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

освіта (цивільна, військова);

спеціальність ( військово-облікова);

місце роботи і посада (місце навчання);

адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;

адреса фактичного проживання, номер телефону, електронна пошта;

дані про склад сім’ї (батьки, дружина/чоловік, діти);

дані про стан здоров’я (ступінь придатності до військової служби) за висновком ВЛК.

Інформація про ступінь придатності до військової служби є військово-обліковими даними, та без фактичного проходження ВЛК її встановити не можливо.

Юристка також зазначила, що будь-які дії представників ТЦК та СП з поліцейськими в громадських місцях, на блок-постах чи на кордоні, пов’язані із перевіркою ВОД та/або врученням повісток до ТЦК та СП ймовірніше за все будуть вважатися законними.