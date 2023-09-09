Легальна підстава уникнення мобілізації: чому перевірятимуть студентів віком 30+ років

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, оскільки повномасштабне вторгнення Росії продовжується. Чоловіки-студенти мають відстрочку від призову до лав ЗСУ. Однак деякі з них можуть позбутися цього права.

Аналітикиня Центру спільних дій Оксана Заболотна прокоментувала проєкт закону, який нещодавно зареєстрували Верховній Раді. Цей законопроєкт пропонує скасувати відстрочку для певних груп студентів.

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Яка особливість законопроєкту

Як пояснила Заболотна, документ уточнює умови призову на військову службу під час мобілізації на особливий період та усуває легальну підставу ухилення від мобілізації. У законопроєкті також вказано, що не підлягають призову ті студенти, які за денною формою навчання вчаться на рівнях освіти в послідовності, яка визначена законом про освіту, та якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку.

Тобто, студентів, які у свої 40-45 років масово вступають у виші заради того, щоб ухилитись від мобілізації, у нас більше не буде,

– додала вона.

За її словами, у низці вишів різко зріс відсоток студентів-контрактників. Як приклад вона навела Чернівецький торговельно-економічний інститут, де кількість контрактників зросла у 12 разів.

Чи ухвалять цей законопроєкт

Аналітикиня прогнозує, що суспільна думка щодо цього документа розділиться. Ті, хто зараз служать у лавах ЗСУ, вважатимуть цей законопроєкт логічним та справедливим.

Я думаю, що їм (мобілізованим – 24 Канал) не дуже приємно усвідомлювати, що їхній сусід в 45 років пішов вчитися на фізкультурника для того, щоб уникнути мобілізації. Одночасно для тих людей, які уникають мобілізації всіма можливими способами, він (законопроєкт – 24 Канал) буде не дуже комфортний,

– зауважила експертка.

На її думку, народні депутати зберуться і проголосують за цей законопроєкт.

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