У ТЦК пояснили, чому мобілізацію неможливо замінити рекрутингом

У листопаді 2024 року у Раді пропонували розформувати ТЦК як орган. Однак повністю замінити мобілізацію рекрутингом неможливо, оскільки його недостатньо для повного комплектування ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського ТЦК Романа Істоміна для hromadske.

Дивіться також Найбільша реформа під час війни: як ЗСУ та НГУ переходять на корпуси та чи спрацює ця система

Чому не можна ліквідувати ТЦК і лишити лише рекрутингові центри

Роман Істомін зазначив, що рекрутингові центри загалом не займаються мобілізацією. Він пояснив, що є добровільна служба, яка йде через рекрутинг, і є обов'язкова служба – тобто мобілізація. Виключно рекрутингу недостатньо для комплектування ЗСУ.

За словами Істоміна, якби можна було обійтися без призову і набирати людей виключно через рекрутингові центри, то можна було б розформовувати ТЦК, а просто зупинити мобілізацію.

Крім того, у ТЦК дуже багато інших функцій. Ми взагалі є таким містком між цивільними й військовими. Це дуже великий шмат роботи з родинами як чинних військовослужбовців, так і безвісти зниклих і полеглих воїнів,

– вказує речник ТЦК.

Окрім цього, ТЦК та СП відповідають за матеріальне забезпечення для певних підрозділів, які не можуть організувати свою роботу самостійно.

Яке пояснив військовий, рекрутингові центри точно не можуть все це виконувати. Це повинна бути або окремо створена структура замість ТЦК, або ці функції потрібно розкинути між кимось іншим.