Мобілізація 2025: в ТЦК пояснили, де служать чоловіки після 55 років

За законом, мобілізацію українців, старших за 50 років, не зупинено. Ця категорія військовозобов'язаних стає водіями, логістами та тиловиками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю начальника РТЦК та СП у Києві Ларису Козак.

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Чи можуть мобілізувати після 50 років

Лариса Козак наголосила, що під час мобілізації в Україні призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, "окрім категорії до 25 років, які пройшли БЗВП або були визнані повторно обмежено придатними".

Щодо громадян 50+ усе те ж саме. Громадяни прибувають, проходять військово-лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами ці громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення,

– пояснили в ТЦК.

Заступниця начальника ТЦК підкреслила, що не бачила особисто випадків відправлення громадян 50+ на "безпосередньо бойові посади".

Раніше питання мобілізації чоловіків віком 50 – 60 років коментував також член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федір Веніславський. За його словами, в Україні дійсно діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків цієї вікової категорії винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням – його видає Генеральний штаб ЗСУ.

Нардеп підкреслив, що після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.