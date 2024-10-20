Мобілізаційні рейди: у поліції розповіли, як і де вони проходять і кого можуть доставити до ТЦК

На тлі нещодавньої ситуації після концерту "Океану Ельзи" у Києві, суспільство знову звернуло увагу на мобілізаційні заходи, попри відсутність їхньої активізації.

Про це в коментарі LIGA.net заявила речниця Національної поліції Олена Бережна, наголосивши, що відповідні заходи відбуваються постійно, просто ситуація з концертом набула розголосу.

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Як проходять мобілізаційні заходи

Ще з травня правоохоронці разом з ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють у них документи, але повістки не вручають. Відповідні дії здійснюють щоденно та в усіх областях України.

В країні триває війна, і питання відпочинку, ротацій, відпусток та можливості відвідувати концерти для чинних військових не менш важливе. Та напряму залежить від виконання мобілізаційних заходів у державі,

– заявила речниця.

Точних місць для подібних заходів не визначено, їх узгоджують із ТЦК. За її словами, здебільшого це громадські місця, які відвідує велика кількість людей. Водночас у компетенції поліції перевірка документів громадян.

Як зазначає речниця, якщо ж установлено людину, яка відповідно до звернення ТЦК вчинила адміністративне правопорушення, наприклад, знаходиться в розшуку, поліціянт може її затримати та доставити до ТЦК.

Подальша перевірка даних військового обліку та ухвалення рішень належать вже до компетенції ТЦК. Поліція здійснює заходи із розшуку та встановлення місцеперебування осіб, щодо яких із відповідним повідомленням звернулись ТЦК та СП.

"Поліція, як і раніше, виконує свої повноваження, закріплені в ч. 3 ст. 38 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині доставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП за зверненням самого ТЦК", – резюмувала вона.