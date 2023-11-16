Чи дійсна виписана "на коліні" повістка: чітку відповідь дали у ТЦК

У мережі нерідко поширюють твердження, мовляв, виписана "на коліні" повістка не дійсна. У ТЦК дали щодо цього чітку відповідь.

Насправді немає значення, де і яким чином виписана повістка. Головне, щоб містила основні відомості, підпис начальника ТЦК і печатку, зазначив речник Полтавського ТЦК майор Роман Істомін.

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"Ніде не визначено спеціальних місць для виписування"

Нема значення, де і яким чином вона виписана, оскільки Постановою Кабміну №1487 визначено зразок повістки, але ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення,

– підкреслив Істомін.

Також речник додав, що повістка може бути вручена як за місцем проживання, так і за місцем роботи, і на блокпосту, і будь-де в населеному пункті.

До речі, виписати її можуть не лише ТЦК, а й виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за розпорядженням відповідного ТЦК та СП. Майор зауважив, що саме вони насправді здійснюють оповіщення військовозобов'язаних за місцем їхнього проживання.

Речник додав, що саме це когось вводить в оману. Однак, відповідна норма стосується винятково органів місцевого самоврядування і не розповсюджується на представників ТЦК.

Якщо повістка повністю заповнена, зокрема, містить прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного громадянина, якому вона вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою, – вона точно є дійсною. І якщо вона заповнена правильно, то оскаржувати її нема сенсу,

– наголосив Істомін.

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