У Міноборони назвали область, що лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони

До Сил оборони разом з чоловіками доєднуються жінки. Зокрема, три області України лідирують за кількістю жінок серед кандидатів до війська.

24 Канал пише з посиланням на Міноборони, що найбільше жінок доєднались до Сил оборони у Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Дивіться також У Верховній Раді запропонували розформувати ТЦК і відправити їхніх працівників на фронт

Яка область лідирує за кількістю жінок серед кандидатів

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу, – 48% від усіх охочих в області,

– заявили в міністерстві.

Там пояснили, що слідом за Тернопільщиною йдуть:

Чернівецька область – 44%;

Чернігівська область – 39%.

"В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу", – розповіли в Міноборони.

Там також пояснили, що Центри рекрутингу української армії: