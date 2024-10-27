До якої дати оголошена мобілізація в Україні

Уже понад 2,5 року в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Закони про продовження їхнього строку Володимир Зеленський підписав на початку серпня.

Воєнний стан в Україні продовжили вже вдванадцяте з 24 лютого 2024 року. До якої дати мобілізація, передає 24 Канал.

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Доки в Україні триває мобілізація

Відповідно до закону №11434, строк проведення загальної мобілізації в Україні продовжили з 12 серпня 2024 року ще на 90 днів. Тобто до 9 листопада.

Російська агресія проти України триває. Тож незабаром воєнний стан і загальну мобілізацію можуть знову продовжити ще на 90 днів, – до 7 лютого 2025 року.

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До речі, Уряд змінив порядок мобілізації. Про це йдеться у постанові від 1 жовтня. Що саме змінилося, – читайте в нашому матеріалі.

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Зеленський про мобілізацію з 18 років