Чи можна виїхати за кордон з відстрочкою по догляду

Оновлений 18 травня 2024 року закон про мобілізацію дещо деталізує порядок надання відстрочки по догляду. З нею можна виїхати за кордон на термін до її закінчення за виконання певних умов.

Таку відстрочку можуть отримати ті чоловіки, які доглядають за людьми з інвалідністю, невиліковно хворими тощо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юристку Лілію Мамедову.

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Хто може отримати відстрочку до догляду

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншими нормативними актами, відстрочку можуть отримати військовозобов’язані чоловіки, які здійснюють постійний догляд за:

людьми з інвалідністю І групи (крім тих, хто має психічні розлади та потребує спеціалізованого догляду);

дітьми з інвалідністю;

невиліковно хворими особами, які неспроможні себе обслуговувати;

дітьми з тяжкими травмами, які потребують паліативної допомоги.

Для отримання відстрочки потрібно проживати спільно з підопічним і надати відповідний пакет документів до ТЦК та СП.

Зміни в законодавстві пов’язані з отриманням відстрочки по догляду

З 18 травня 2024 року в Україні діє оновлений закон про мобілізацію, який деталізує порядок надання відстрочки по догляду. Зокрема, було змінено Постанову щодо відстрочки від мобілізації.

Серед таких змін:

встановлення факту догляду комісією протягом 10 днів. Раніше чіткий термін не зазначався. На практиці це має прискорити роботу комісії;

спрощення порядку догляду для військовозобов’язаних. Мова йде про першу групу споріднення (дружина, діти, батьки). При цьому немає потреби у зазначенні інформації щодо відсутності інших членів сім’ї. Це актуально для встановлення другої групи споріднення (наприклад, батьки дружини). Для отримання відстрочки потрібно обов’язково вказати, що відсутні інші члени сімʼї. Підтвердженням факту здійснення догляду являється Акт встановленої форми.

Відтак, відстрочка по догляду передбачає:

отримання офіційного документа;

повідомлення до ТЦК та СП.

Також важливо слідкувати за змінами в чинному законодавстві з питань мобілізації.

Чи можна виїхати за кордон з такою відстрочкою

Юристка Лілія Мамедова пояснює, що чоловіки з відстрочкою по догляду можуть виїжджати за кордон, проте обов’язково повинні уточнити свої дані в ТЦК та СП, щоб оновити військовий облік.

Кожен військово-обліковий документ повинен містити VIN-код, який перевіряють прикордонники під час перетину кордону. Важливо повернутися в Україну до завершення терміну дії відстрочки, щоб уникнути відповідальності за ухилення від мобілізації.