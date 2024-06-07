І чоловіки, і жінки: комбат ударних БпАК пояснив, чому кожен повинен вміти воювати

В Україні підписано закон про мобілізацію. Однак і зараз військові наголошують про необхідність військових навчань для всього дорослого населення України.

Чому це так важливо для виживання кожного пояснив в ефірі 24 Каналу командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко. А також висловив власну позицію щодо оптимального мобілізаційного віку.

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Чому вміти воювати мають всі

В одному зі своїх інтерв'ю командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко висловив думку, що за умови, аби всі українці з 18 років були військово зобов'язаними і володіли основами військової справи, ситуація на фронті була б не такою складною. З більшою кількістю особового складу на полі бою можна було б зменшити кількість втрат.

Водночас російські пропагандисти в своєму стилі переінакшили цю цитату і почали тиснути на почуття українців, спекулюючи тим, що до ЗСУ нібито хочуть залучити все українське населення.

Федоренко пояснив свої слова і поділися власною історією. 24 лютого 2022 року був утворений його підрозділ, тоді ж бійці отримали зброю. І 95% людей, які прийшли добровольцями, до того ніколи в житті не тримали зброю в руках. А 25 лютого підрозділ вже вступив у бойові дії.

Водночас, за словами військового, якби ці люди мали належну підготовку, підрозділ міг би працювати одразу ефективніше і зазнати значно менше втрат.

Ми усвідомлюємо, що не можуть воювати абсолютно всі, має бути тил, хтось має працювати. Але всі повинні вміти воювати. Це дуже важливо,

– підкреслив Федоренко.

Росія, на жаль, не зникне географічно, як сусід нашої держави. Тому зробивши висновки з помилок 2022 року, як чоловіки, так і жінки за ізраїльським сценарієм, мають бути військовозобов'язаними, пройти загальну військову підготовку, отримати військову спеціальність та стати в резерв. А за потреби стати в стрій і виконувати бойові завдання, переконаний офіцер.

"Двері наших домівок починаються з лінії бойового зіткнення. Якщо хтось думає, що коли противник прийде до дверей вашого будинку, він до вас буде нормально ставитися чи помилує, то цього не станеться. Буча, Ірпінь, Куп'янськ, Ізюм чітко показали, що робили з українцями", – підкреслив Федоренко.

Тому єдиний інструмент, який може захистити сім'ю – це бути підготовленим, і в разі необхідності стати до виконання бойових завдань в силах оборони.

Вік військовозобов'язаного

Також військовий переконаний, що мінімальний вік військовозобов'язаних має бути 23 роки. Професійні військові навчаються із 17 до 21 року, отримують звання лейтенант і готові командувати взводом. Переважно такі офіцери достатньо потужно воюють на полі бою.

Має прийти усвідомлення, що військова справа – це не вибір професії. А військова справа – це зобов'язання кожного українця для того, щоб ми могли вижити як нація і як держава. Тому військова підготовка – це не обтяження, а те найменше, що може дати держава, аби вберегти своїх людей,

– резюмував офіцер ЗСУ.

Мобілізація в Україні: останнє