Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого

Деякі військовозобов'язані мають пройти повторну медичну перевірку. Це потрібно зробити не пізніше 5 лютого 2025 року.

Зокрема, у 2025 році ще раз пройти ВЛК повинні військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними. Про це Суспільному розповів начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін, передає 24 Канал.

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Чому обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК

Бодін пояснює, що 4 травня в Україні набув чинності закон, який скасовує статус "обмежено придатний". Цей же закон передбачає, що військовозобов'язані з таким статусом мають 9 місяців на те, аби пройти повторний огляд військово-лікарських комісій та отримати один з актуальних статусів.

Начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК та СП зауважив, що статус "придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду у Збройних силах України.

Також, за словами Бодіна, існує статус "придатного до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих навчальних закладах освіти".

Окрім цього, є категорії "тимчасово непридатних" для людей, що потребують лікування або відпустки, "непридатних" з повторним оглядом через 6 – 12 місяців та "непридатних" з виключенням з військового обліку.