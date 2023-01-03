Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку від служби

Відстрочку під час воєнного стану в Україні мають чоловіки, які підпадають під певну категорію. Зокрема, причиною можуть бути діти, робота, непрацездатні особи під опікою, денна форма навчання та інше.

Також відстрочку можуть давати через стан здоров'я та інші причини. Вони описані в законі про військовий обов'язок і військову службу та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та в інших документах.

Зауважте Мобілізація в Україні: яким є граничний вік військовозобов’язаних за категоріями

Щодо кого діє відстрочка від мобілізації

Під мобілізацію під час воєнного стану в Україні потрапляють усі громадяни України віком від 18 до 60 років. Проте для всіх жінок, окрім медиків та військових, військовий облік є добровільним.

Натомість чоловіки призовного віку, як і жінки-медики чи військові, можуть отримати відстрочку за сімейними обставинами, якщо:

самостійно виховують дитину до 18 років;

утримують три й більше дитини віком до 18 років;

мають неповнолітніх братів чи сестер, які, згідно з законом, не мають людей, які зобов'язані їх утримувати;

мають на утриманні, під опікою чи піклуванням непрацездатних батьків або когось одного з батьків, чи непрацездатних осіб, якщо вони не мають інших працездатних, які можуть їх утримувати;

є усиновителями, опікунами, піклувальниками, названий батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінка вагітна;

якщо один з подружжя вже проходить військову службу, а в сім'ї є неповнолітня дитина;

якщо дружина чи чоловік або близькі родичі пропали безвісти або загинули на війні під час воєнного стану.

Також відстрочку мають особи, які здобуваю освіту чи викладають або займаються наукою. Мовиться про тих, хто:

навчається на денній або дуальній формі;

є науковим та науково-педагогічним працівником, який має вчене звання та/або науковий ступінь, педагогом, якщо працює в закладі освіти не менше як на 0,75 ставки.

Окрім того, військовозобов'язані можуть отримати відстрочку за станом здоров'я. Це можливо, якщо:

особа визнана комісією тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, які зазначені в законі;

утримують повнолітню дитину, яка має інвалідність 1 чи 2 групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які за висновком лікарів потребують постійного догляду;

опікуються особою з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною;

постійно доглядають особу з інвалідністю 1 чи 2 групи або особу, яка за висновком лікарів потребує постійного догляду, якщо немає інших осіб, які можуть виконувати ці обов'язки.

Ба більше, є особи, які не підлягають призову за професійною діяльністю. Мовиться про:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабміном;

народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Криму;

працівників органів військового управління чи органів управління, військових частин чи підрозділів, підприємств, установ та організацій Міноборони України, ЗСУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, податкової, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

інших військовозобов'язаних або окремих категорій громадян у передбачених законом випадках.