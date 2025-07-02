Мобілізація в липні: хто має право на виїзд за кордон

Обмеження на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років залишаються чинними та нині у зв’язку з воєнним станом і мобілізацією. Втім, деякі категорії громадян все ж мають право виїздити за кордон.

Вони запроваджені у зв’язку з воєнним станом і мобілізацією, й мають на меті підтримку національної безпеки в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє 24 Канал.

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Хто має право на виїзд за кордон

Правила перетину кордону врегульовані постановою Кабінету Міністрів №57. Відповідно до неї, окремі військовозобов’язані чоловіки все ж мають право залишати країну. Це стосується, зокрема, таких:

хто з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (за станом здоров’я)

за сімейними обставинами

за професією

з метою допомоги ЗСУ

держслужбовці

Однак, навіть за наявності передбачених законом підстав, важливо пам’ятати про дію внутрішніх розпоряджень та наказів у Державній прикордонній службі України, які можуть впливати на прийняття рішення безпосередньо на пункті пропуску.

Щодо жінок, то загалом українки мають право на вільний виїзд за межі держави. Водночас, законодавство встановлює винятки для певних категорій. Обмеження на виїзд розповсюджуються на жінок, які обіймають посади в уряді та народних депутатів.