"Білий квиток" під час мобілізації: хто може отримати та чи можна з ним перетнути кордон

В Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії чоловіків можуть отримати "білий квиток" та виїхати за кордон.

Придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія. 24 Канал розбирався, які висновки вона може зробити, та за яких умов чоловіків можуть визнати непридатними до служби.

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Хто може отримати "білий квиток"

Військово-лікарська комісія за результатами огляду може визначити чоловіка обмежено придатним до військової служби, непридатним у мирний час, але обмежено придатним у воєнний та непридатним до служби.

Громадян, які потраплять у перші дві категорії, можуть мобілізувати, але тільки для служби у тилу. Зокрема, вони не можуть служити у високомобільних десантних військах, морській піхоті, плавскладі та на спецспорудах. Натомість вони можуть нести службу у підрозділах забезпечення, військових комісаріатах та у навчальних закладах.

Тим часом чоловіків з третьої категорії виключають з військового обліку. До цієї категорії можуть потрапити люди, які мають такі захворювання:

ВІЛ;

сифіліс;

важка форма цукрового діабету;

шизофренія;

розумова недостатність;

епілепсія.

Окрім того, приводом до отримання "білого квитка" може також стати сліпота, глухота та відсутність кінцівок чи життєво важливих органів.

З України виїхати також можуть лише ті чоловіки, у яких у висновку військово-лікарської комісії вказано "Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

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