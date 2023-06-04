"Білий квиток" під час мобілізації: хто може отримати та чи можна з ним перетнути кордон
В Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії чоловіків можуть отримати "білий квиток" та виїхати за кордон.
Придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія. 24 Канал розбирався, які висновки вона може зробити, та за яких умов чоловіків можуть визнати непридатними до служби.
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Хто може отримати "білий квиток"
Військово-лікарська комісія за результатами огляду може визначити чоловіка обмежено придатним до військової служби, непридатним у мирний час, але обмежено придатним у воєнний та непридатним до служби.
Громадян, які потраплять у перші дві категорії, можуть мобілізувати, але тільки для служби у тилу. Зокрема, вони не можуть служити у високомобільних десантних військах, морській піхоті, плавскладі та на спецспорудах. Натомість вони можуть нести службу у підрозділах забезпечення, військових комісаріатах та у навчальних закладах.
Тим часом чоловіків з третьої категорії виключають з військового обліку. До цієї категорії можуть потрапити люди, які мають такі захворювання:
- ВІЛ;
- сифіліс;
- важка форма цукрового діабету;
- шизофренія;
- розумова недостатність;
- епілепсія.
Окрім того, приводом до отримання "білого квитка" може також стати сліпота, глухота та відсутність кінцівок чи життєво важливих органів.
З України виїхати також можуть лише ті чоловіки, у яких у висновку військово-лікарської комісії вказано "Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Україні планують запровадити закон, аби карати "ухилянтів", що нелегально покинули територію України під час повномасштабного вторгнення. Наразі Верховна Рада та Кабмін, що спільно розроблятимуть законопроєкт, вивчають міжнародний досвід та визначають, яким саме може бути покарання за незаконний виїзд.
- Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким граничний вік призову зменшили до 25 років. Раніше військовій мобілізації підлягали чоловіки з 27 років, що не проходили військової служби.