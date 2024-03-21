Зміни до процесу мобілізації: хто зможе отримати бронь

Триває робота над новим законопроєктом про мобілізацію. Стало відомо, хто зможе отримати бронювання за новим законодавством.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають вже понад два роки, однак зараз процес призову може зазнати змін. Про те, хто зможе отримати бронювання розповідає 24 Канал.

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Уряд працює над новим порядком бронювання

Відповідно до нових правил, бронь від мобілізації передбачатиметься не тільки для держслужбовців, правоохоронців та працівників ОПК, а й інших сфер. Бронювання буде визначатись окремою постановою Кабміну.

Триває робота над новим порядком бронювання. Він враховуватиме середню зарплату та те, як компанія сплачує податки. Для створення нової системи бронювання враховують вплив людини та компанії на економіку.

Пріоритет у бронюванні збережуть працівники критичних для економіки підприємств, але додаткові можливості отримають і працівники тих підприємств, які наповнюють державний бюджет.

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