Кому у вересні можуть вручити повістку, а хто має право на відстроку

Нещодавно у Верховній Раді дещо змінили законодавство щодо надання відстрочки громадянам, які є військовозобов'язаними. Це могло викликати чимало запитань стосовно того, кому мають право, згідно з нововведеннями, вручати повістку, а кому – ні.

У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, які категорії можуть отримати повістку у вересні 2023 року. Важливо, що про це йдеться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також у законодавчому акті №9342.

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Кого можуть призвати у вересні

Варто сказати, що нововведення від нардепів стосуються лише тих людей, що мають в сім'ї особу з інвалідністю. Власне, віднедавна отримати відстрочку має право військовозобов'язаний лише за умови, що в сім'ї більше немає працездатних осіб.

Водночас повістку працівники територіальних центрів комплектування у вересні мають право вручити таким категоріям громадян:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;

чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

А от звільнення від служби можуть отримати:

працівники, що мають бронь;

люди з інвалідністю або непридатні до служби;

багатодітні батьки;

батьки, які самотужки виховують дитину до 18 років;

громадяни з прийомною дитиною з інвалідністю до 18 років;

народні депутати;

студенти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання.

Відрядження, лікарняні та повістки

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи законно з боку керівника підприємства вручати повістки тим працівникам, що взяли лікарняний чи перебувають у відрядженні.

З його слів зрозуміло, що – ні. Якщо працівник у відпустці, у відрядженні чи на лікарняному, то керівник підприємства повинен про це повідомити ТЦК.