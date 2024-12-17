Хто не підлягає мобілізації в Україні: перелік категорій громадян

Воєнний стан та мобілізація в Україні триватиме щонайменше до 7 лютого 2025 року. Законодавством врегульовано деякі категорії людей, які можуть отримати відстрочку від призову.

Про те, кого в Україні не зможуть мобілізувати до кінця 2024 року 24 Канал пише з посиланням на юриста-практика у сфері військового права та мобілізації Антона Ревенка, якого цитують Факти ICTV.

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Хто не може бути мобілізований під час воєнного стану

Згідно з нововведеннями, отримати відстрочку від мобілізації не зможуть громадяни, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Але існує деталізований перелік підстав, за якими не можна призвати людину до війська.

Як зазначив юрист, в Україні не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25, або тих, хто старше 60 років. Також під мобілізацію не підпадають особи, які визнані непридатними і виключеними з військового обліку.

Жінок також не можна призивати до війська, проте вони можуть мобілізуватися добровільно.

Інші громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони

мають бронювання через роботу в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях. Такі працівники мають перебувати на спеціальному військовому обліку

мають інвалідність або визначені тимчасово непридатними за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК на термін 6 – 12 місяців

утримують троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

мають дитину віком до 18 років, а другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

виховують дитину, хвору на тяжкі захворювання

утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), якщо такий член сім’ї потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров’я

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною

Важливо зазначити, що під мобілізацію точно не підпадають люди, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Натомість III групу деталізували. Відстрочку можна отримати, якщо інвалідність дружини (чоловіка) III групи встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів, або за наявності у особи психічного розладу чи церебрального паралічу.

Також не можуть призвати осіб, які зобов'язані утримувати одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Ця норма діє лише якщо немає інших не військовозобов'язних осіб, які можуть опікуватися родичами.

Тобто, якщо, наприклад, у матері з II групи інвалідністю є син та донька, то син не матиме права на відстрочку, оскільки донька не є військовозобов’язаною,

– підкреслив Антон Ревенко.

Окрім цього, обов'язковій мобілізації під час воєнного стану не підлягають:

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення)

ті, хто мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу

громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєне звання Герой України

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону

Також не можуть призвати студентів, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Не підлягають мобілізації і наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання (науковий ступінь), викладачі училищ, вчителі, які працюють не менш як на 0,75 ставки.

Також визначено категорії державних службовців, які не підлягають призову. Це депутати Верховної Ради України та АР Крим, судді, працівники органів військового управління, Міноборони, ЗСУ, ДПСУ, СБУ, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, апарату МВС.

Нагадаємо, із 1 січня 2025 року в Україні реформують МСЕК. Замість них працюватимуть мультидисциплінарні комісії. Інвалідність у людей, які її отримали раніше, скасовувати не будуть, окрім випадків, коли висновок МСЕК був сфальсифікований.